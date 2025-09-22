ดีอี เร่งวางรากฐานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เปลี่ยนผ่านประเทศด้วยดิจิทัล

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี ได้เร่งวางรากฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยดิจิทัล โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ต่างจังหวัด ที่เป็น หัวใจของการพัฒนาประเทศ ผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณะ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศแล้ว จำนวน 1,722 ศูนย์ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง 500 ศูนย์ โดยมีแผนดำเนินการจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 1,200 ศูนย์ โดยกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถสืบค้นข้อมูลเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
