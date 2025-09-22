รมว.คลัง สั่งฟอร์มทีมแก้ปัญหา Connect the Dots หลังพบเงินทุนไหลเข้าาผิดปกติ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงเงินทุนไหลเข้าที่มีความผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา จนหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นเงินทุนสีเทา นั้น เบื้องต้น ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนแล้ว โดยสมาคมธนาคารไทยได้ฉายภาพให้เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปปง. หน่วยงานต่างๆของคลัง จึงประสานงานเบื้องต้น โดยได้มีการเซ็ตทีมทำงานร่วมกันตอบโจทย์ Connect the Dots หรือ การเชื่อมโยงระบบความปลอดภัยทางการเงิน โดยต้องมีการเชื่อมโยงให้เห็นว่ามาจากตรงไหน เพื่อเกาให้ถูกที่คัน แก้ปัญหาให้ตรงจุด