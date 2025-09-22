xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย ร่วง 10.18 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 31,595.35 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ก.ย.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,282.54 จุด ลดลง 10.18 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.79 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 31,595.35 ล้านบาท