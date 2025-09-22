"อนุทิน" ชี้ประชุมสมัชชาใหญ่ UN มีความสำคัญ ไทยจะหายไปทั้งที่มีคนร้องไทยละเมิดไม่ได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติ ว่า กำลังตรวจสอบอยู่ว่าประธานรัฐสภาจะให้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันใด จากที่รัฐบาลได้ขอไปในวันที่ 29-30 กันยายน 2568 โดยหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 24 กันยายนนี้ จะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ทันที ซึ่งจะมีการหารือเรื่องนี้ด้วย พร้อมทั้งหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการต่างประเทศ ว่า สถานะของรัฐบาลในการเดินทางไปประชุมสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติ สามารถไปได้หรือไม่ และเมื่อไปได้แล้วสามารถพบปะหารือทวิภาคี พหุภาคีได้อย่างไร เพื่อหาความชัดเจน
นายอนุทิน ยืนยันว่า การเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าวมีความจำเป็น เพราะอยู่ดี ๆ ประเทศไทยจะหายไปจากวงประชุมนี้ ทั้งที่มีคนไปร้องเรียนว่าประเทศไทยละเมิดด้านนั้นด้านนี้ ซึ่งจริง ๆ ไทยไม่ได้ละเมิด แต่ถูกละเมิดมากกว่า
