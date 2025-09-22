ขสมก.เตรียมเดินหน้าโครงการเช่ารถโดยสาร EV มูลค่ากว่า 1.5 หมื่น ล.

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผย หลังเปิดร่างเอกสารกำหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) บนเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 26 กันยายนนี้ ราคากลาง 15,301,380,000 บาท โดยโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV) จำนวน 1,520 คัน มูลค่าโครงการรวม 15,355 ล้านบาท ขสมก. จะใช้เวลาจัดทำขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ร่าง TOR เป็นเวลา 5 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ หากไม่มีข้อวิจารณ์ที่เป็นสาระสำคัญ ขสมก. จะสามารถเดินหน้าประกาศประกวดราคาได้ทันที คาดว่า จะสามารถประมูลได้ภายในเดือนตุลาคม 2568 และเริ่มส่งมอบรถได้ปลายปี 2569 โดยในส่วนของวงเงินและกรอบการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนเดิมที่ 15,355 ล้านบาท
ส่วนกำหนดการส่งมอบรถเมล์ใหม่ คาดว่า จะเริ่มทยอยเข้ามาให้บริการได้ประมาณปลายปีนี้ ถึงตุลาคมปีหน้า โดยตั้งเป้าหมายที่จะได้รับรถครบทั้งหมดภายในปี 2570 เพื่อทดแทนรถเมล์เก่าที่มีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี โครงการนี้เป็นการเช่ารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดพร้อมระบบอัดประจุไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับรถ
