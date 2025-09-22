UNSC เรียกประชุมฉุกเฉิน 15 ปท.สมาชิกวันนี้ ตามคำร้องจากเอสโตเนีย

นายมาร์กุส ซาห์นา รัฐมนตรีต่างประเทศเอสโตเนีย โพสต์ข้อความทาง X เมื่อวานนี้ (21 ก.ย.)ว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ จะเรียกประชุมฉุกเฉิน 15 ประเทศสมาชิก รวม 5 สมาชิกถาวรคือ สหรัฐฯ รัสเซีย ฝรังเศส อังกฤษ และจีน ในวันนี้ (22 ก.ย.) เวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้ ตามคำร้องจากเอสโตเนีย ซึ่งแจ้งเรื่องไปยังเกาหลีใต้ ในฐานะประธานตามวาระของยูเอ็นเอสซีในปัจจุบัน ขอให้เรียกประชุมฉุกเฉิน หารือกรณีเครื่องบินรบ 3 ลำจากรัสเซีย (MiG-31) รุกล้ำน่านฟ้าของเอสโตเนียในฐานะสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(นาโต)
