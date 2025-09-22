xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -5.47 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 17,893.49 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ก.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,287.25 จุด ลดลง 5.47 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.42 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 17,893.49 ล้านบาท