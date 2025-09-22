xs
ราคาทองครั้งที่ 5 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 56,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 12:45 น. (ครั้งที่ 5) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 55,650.00 บาท รับซื้อ 55,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 56,450.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 54,439.56 บาท