ฮ่องกงเตรียมระงับเที่ยวบินโดยสารทั้งหมด 36 ชั่วโมง เพื่อรับมือพายุไต้ฝุ่นรากาซา

สื่อท้องถิ่นฮ่องกงและสื่อต่างประเทศระบุว่า สนามบินนานาชาติฮ่องกง กำลังพิจารณาระงับเที่ยวบินโดยสารทั้งหมดเป็นเวลา 36 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันอังคารที่ 23 กันยายน จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 เพื่อเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นรากาซา (Ragasa) หนึ่งในซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฮ่องกง ซึ่งคาดว่า จะมาพร้อมกับความเร็วลงสูงถึง 220 กม./ชม. ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
ทั้งนี้ สนามบินฮ่องกง ยังไม่ได้ยืนยันการปิดทำการดังกล่าว แต่กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง สายการบิน และผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการฉุกเฉิน ขณะที่มีรายงานว่า จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสนามบินในวันนี้ (22 ก.ย.)
