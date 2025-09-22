ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงาน-บุคคลนำผ้าพระกฐินพระราชทานถอดถวาย 5 วัดในสมุทรสงคราม

น.ส.ชัยพฤกษ์ อ่อนพิมพ์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ด้วยในปีพุทธศักราช 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้หน่วยงานและบุคคลนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระอารามหลวง ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 วัด ดังนี้
1.วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยนางสาวปิยะณี อุทุมพร ประธานกรรมการ บริษัท อลิเธีย จำกัด
2.วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. โดย นายเที่ยง จั่นมุกดา และนางสุดา จั่นมุกดา
3.วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข
4.วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 น. บริษัท อุดมชัยกู๊ดโฮม จำกัด โดยนายกอบชัย พฤทธิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ
1.วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยนางสาวปิยะณี อุทุมพร ประธานกรรมการ บริษัท อลิเธีย จำกัด
2.วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. โดย นายเที่ยง จั่นมุกดา และนางสุดา จั่นมุกดา
3.วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข
4.วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 น. บริษัท อุดมชัยกู๊ดโฮม จำกัด โดยนายกอบชัย พฤทธิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ