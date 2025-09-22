ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรุงไทยเปิดทำธุรกรรมการเงินผ่านไลน์ @763fkbed ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารกรุงไทยเปิดบริการติดต่อทำธุรกรรมการเงินผ่าน ไอดีไลน์ @763fkbed นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย แจ้งเตือนประชาชนว่า ไอดีไลน์ @763fkbed ได้แอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของธนาคารกรุงไทย ไปใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ตนเอง แล้วไปหลอกลวงจนทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอประชาชนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อบัญชีดังกล่าว
