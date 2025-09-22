สกสค.กาฬสินธุ์ ลงนามโครงการเพิ่มสวัสดิการ-สวัสดิภาพแก่ครู-บุคลากรการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าของกิจการ และผู้จัดการร้านค้าต่างๆ 23 แห่ง ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการดำรงชีพ กิจกรรม การจัดสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายภมร หลอดแพง ผอ.สพป.กส.เขต 3 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผอ.สกร.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผอ.อาชีวศึกษา จ.กาฬสินธุ์ นางกฤษณา บุตรพรม ประธานการศึกษาเอกชนจ.กาฬสินธุ์ นายสมชัย ชูศรีนาค ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้แทนศึกษาธิการจ.กาฬสินธุ์ ผู้แทน ผอ. สพม.กาฬสินธุ์ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง