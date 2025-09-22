xs
กรุงเก่ายังวิกฤต! ระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง เอ่อท่วมแล้ว 8 อำเภอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา ยังวิกฤต หลังมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ติดต่อกัน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอีก 5-10 เซนติเมตร และเอ่อล้นเข้าท่วมแล้วใน 8 อำเภอ ได้แก่ เสนา บางบาล บางปะอิน บางไทร ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน และมหาราช

ส่วนที่ชุมชน ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่บ้านเรือนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่า บ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะมัสยิดดารุซซุนะห์ ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงต่อเนื่อง