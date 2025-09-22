งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนที่เมืองหนานหนิงคึกคัก ผู้คนนิยมชิม-ช้อปสินค้าไทย

สำนักข่าวซินหัว รายงานจากเมืองหนานหนิง ประเทศจีน ว่า สินค้าไทยหลากหลายรายการ ทั้งข้าวหอม เครื่องเทศ เครื่องปรุงต้มยำกุ้ง ข้าวเหนียวทุเรียนและข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมรับประทาน ทุเรียนกรอบ ฯลฯ ได้รับความนิยมจากผู้คน ที่มาเดินเที่ยวพาวิลเลียนไทยของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน ที่ผ่านมา
ตัวแทนบริษัทผู้ประกอบการไทยที่ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานครั้งนี้ กล่าวว่า เธอเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนเป็นครั้งที่ 20 แล้ว จึงสามารถแนะนำสินค้าต่าง ๆ ด้วยภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเป็นขั้นเป็นตอน โดยสินค้าเกี่ยวกับทุเรียนขายดีมากเพราะลูกค้าชาวจีนชอบทุเรียนไทยกันมากอยู่แล้ว
ทั้งนี้ การค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนกับอาเซียนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า แต่ยังเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองฝ่าย ดังเช่น ที่จีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของไทยมานานหลายปี โดยทุเรียนและผลไม้เขตร้อนชนิดอื่น ๆ ได้ครองบทบาทสำคัญในการค้าทวิภาคีระหว่างจีนกับไทย
