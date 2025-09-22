เขื่อนป่าสักฯ ปรับเพิ่มระบายน้ำ ส่งผลกระทบหลายพื้นที่ในสระบุรี-ลพบุรี-กรุงเก่า

วันนี้ (22 ก.ย.) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ ส่งผลให้พื้นที่หลายแห่งของ อำเภอเสาไห้ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบ
ปัจจุบัน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 744 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 77 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างฯ ซึ่งจากการติดตามและคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พบว่าบริเวณด้านเหนือเขื่อน ยังคงมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 500 ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา 650 ลบ.ม./วินาที
