หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า +2.04 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 6,505.73 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ก.ย.) ดัชนี SET Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,294.76 จุด ปรับขึ้น 2.04 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.16 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 6,505.73 ล้านบาท