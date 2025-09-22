xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น 150 บ. ทองรูปพรรณขายออก 56,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 09:10 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5%ขายออก 55,550.00 บาท รับซื้อ 55,450.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 56,350.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 54,333.44 บาท