จับแรงงานกัมพูชา 20 คน ลอบเข้าราชอาณาจักรไทย หวังทำงานพื้นที่ตอนใน

ฉก.คลองหาด โดย ชค.ทพ.13 (ร้อย.ทพ.1302) จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ มว.คทร.ฉก.คลองหาด, นฝด.11 ตรวจพื้นที่ล่อแหลม เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน ของแรงงานต่างด้าว ระหว่าง จต.ค.09 – จต.ค.10 พิกัด TV 126792 บ.ทับทิมสยาม 05 ม.10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
จากการตรวจพื้นที่พบชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฏหมาย จำนวน 15 คน และผู้ติดตาม จำนวน 5 คน ชป.ร่วมฯ จึงได้สอบถามพร้อมตรวจค้น และขอตรวจเอกสารการผ่าน เข้า-ออก ราชอาณาจักร
จากการสอบถามขั้นต้น แรงงานชาวกัมพูชา จำนวนดังกล่าว เดินทางมาจาก จ.บันเตียเมียนเจย และจะเดินทางไปทำงานในพื้นที่ ตอนใน โดยเสียค่าเดินทางคนละ 6,000 บาท เมื่อถึงที่ทำงาน ชป.ร่วมฯ จึงได้นำตัวชาวกัมพูชา จำนวน 15 คน และผู้ติดตาม จำนวน 5 คน ส่งให้กับ จนท.ตร.สอบสวน สภ.คลองหาด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
