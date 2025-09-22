xs
แผ่นดินไหว 3.1 ริกเตอร์ ในเมียนมาร์ ห่างแม่สาย 264 กม. ไม่พบความเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (22 ก.ย.) เวลา 05.48 น. เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 3.1 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเมียนมาร์ ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 264 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานความเสียหาย ผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต