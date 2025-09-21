ตรวจสอบเงินวัดนาป่าพง ช่วงปี 56-59 พบเข้าข่ายใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์

กรณีมีผู้ร้องเรียนให้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เข้าตรวจสอบเงินบริจาคของวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี นั้น
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดเผยว่า คดีนี้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม แยกเป็น 2 กรณี เบื้องต้นพบข้อมูลที่เข้าข่ายบ่งชี้ว่ามีการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ จากการเข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบเงินบริจาคกว่า 500 ล้านบาท ช่วงปี 2556-2559 กรณีนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานการเงินย้อนหลัง อาจต้องใช้เวลาตรวจสอบ แต่เบื้องต้นคาดว่า จะสามารถขอให้ศาลออกหมายจับได้หลายคน
ส่วนอีกคดี เป็นกรณีเงิน 12.2 ล้านบาทเศษ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมในเยอรมนี ที่มีหญิงไทยในเยอรมนีเป็นผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบว่า พระคึกฤทธิ์ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ได้กระทำการยักยอกเงินบริจาคก้อนนี้หรือไม่นั้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ให้ข้อมูลว่า การสอบสวนเรื่องนี้พบผู้ที่ถูกกล่าวหา 9 คน แยกเป็นพระสงฆ์ 3 รูปและฆราวาสอีก 6 คน พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนการสอบสวน พร้อมพยานหลักฐาน ไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างรอว่า ป.ป.ช.จะดำเนินการเองหรือ ส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ ซึ่ง ป.ป.ช.มีกรอบเวลาพิจารณา 30 วัน
