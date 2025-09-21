xs
ออสเตรเลียอนุมัติวัคซีนป้องกัน"หนองในเทียม"ฉีดให้โคอาลา หลังคร่าชีวิตไปกว่า 65%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

สำนักงานยาฆ่าแมลงและสัตวแพทย์แห่งออสเตรเลีย อนุมัติวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ หนองในเทียม เพื่อฉีดให้กับ โคอาลา หลังจากที่โรคนี้คร่าชีวิตโคอาลา จนทำให้ใกล้สูญพันธุ์ในบางพื้นที่ของออสเตรเลีย

ศ.ปีเตอร์ ทิมส์ สาขาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยซันไชน์โคสต์ ศึกษาพัฒนาวัคซีนชนิดนี้มานานกว่าทศวรรษ จนได้ผลที่น่าพึงพอใจ สามารถลดโอกาสที่โคอาลาจะมีอาการของหนองในเทียมในช่วงวัยเจริญพันธุ์ และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ในประชากรโคอาลาในป่าได้อย่างน้อย 65 เปอร์เซ็นต์