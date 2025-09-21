สภาพอากาศกรุงเทพฯ 18.15 น. มีฝนเล็กน้อยที่ทวีวัฒนา หนองแขม

xs
โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศ วันที่ 21 กันยายน 2568 เวลา 18.15 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ในเขตทวีวัฒนา หนองแขม จากนั้นกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มคงที่