"อนุทิน" ย้ำชัดปิดด่าน-สร้างรั้วแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ยกให้ทหารตัดสินใจเต็มที่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ถึงเรื่องการปิดด่านและการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ให้ทหารตัดสินใจได้เต็มที่ รัฐบาลมีหน้าที่ให้การสนับสนุน เคารพการตัดสินใจของฝ่ายทหาร ส่วนรัฐบาลจะทำเรื่องการทูต และเงื่อนไขที่ต้องเจรจาต่าง ๆ
ทั้งนี้ มีการพูดเรื่องของผู้นำต่างประเทศที่โทรมาล็อบบี้นั้น ยืนยันว่า ล็อบบี้ไม่ได้หรอก ต้องทำให้กับคนไทย ประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการต่อรองใดๆ จนกว่าเขาจะรับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้
ส่วนบริเวณพื้นที่หนองหญ้าแก้ว บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ที่ยังมีเหตุก่อกวน ใช้โล่มนุษย์ของกัมพูชานั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ก่อนคุยอะไรกัน สิ่งเหล่านี้ต้องถอนตัวออกไปให้หมดเสียก่อน จะไม่มีการเจรจาในระหว่างที่มีการกดดัน มีการติดอาวุธ มีโล่มนุษย์ ด่านชายแดนจะปิดต่อไป นอกจากนี้ อาจจะเพิ่มมาตรการควบคุมหากทำได้
