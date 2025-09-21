"อนุทิน" นัดประชุม ส.ธนาคารไทย ถกฝ่าวิกฤตพลิกอนาคตเศรษฐกิจไทย พรุ่งนี้

สมาคมธนาคารไทย แจ้งว่า วันพรุ่งนี้ (22 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และทีมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ จะประชุมหารือร่วมกับ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ และที่ปรึกษาสมาคม ที่ห้องประชุมสมาคมธนาคารไทย โดยกำหนดหัวข้อหารือ ฝ่าวิกฤต พลิกอนาคตเศรษฐกิจไทย ด้วยพลวัตใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน 1.มุมมองความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศ 2.แนวทางที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ 3.ประเด็นหารือและข้อเสนอเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี
สำหรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ร่วมหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สำหรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ร่วมหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง