"อนุทิน" ลั่น! โครงการคนละครึ่งจะกลับมาใน 1 เดือน หลังเข้าทำงานเป็นรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเวทีปราศรัยช่วย น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2 กล่าวตอนหนึ่งถึงการผลักดันโครงการ คนละครึ่ง เป็นนโยบายของรัฐบาล ว่า โครงการคนละครึ่ง จะกลับมาภายใน 1 เดือน หลังจากได้เข้าไปทำงานเป็นรัฐบาลแล้ว
ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ถือเป็นนโยบายที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ เพราะปัจจุบันรัฐบาลที่มีเวลาไม่ยาวนานนัก จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปัญหา รวมทั้งปัญหาบริเวณแดนไทย-กัมพูชา เช่นเดียวกับปัญหาเรื่องของผลทางการเกษตร ปัญหายาเสพติด โดยจะเร่งปราบตามยาเสพติดอย่างเต็มที่
