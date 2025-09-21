ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ลงพื้นที่ศาลพญาคำ สั่งพัฒนาสวนสาธารณะที่มีชีวิตเป็นแหล่งภูมิปัญญา

นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ไปยังบริเวณศาลพญาคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายกอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้แทนสภาลมหายใจฯ และเจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงใหม่
จากการลงพื้นที่พบว่า บริเวณศาลพญาคำ มีสภาพเก่า ทรุดโทรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากให้การปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะที่มีชีวิต ที่เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาการจัดการบริหารจัดการน้ำของชาวล้านนา โดยให้มีกิจกรรมประจำปี อาทิ การไหว้ผีฝาย เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของพญาคำเรืองฤทธิ์ และส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้กับลูกหลานคนเชียงใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้และภาคภูมิใจต่อไป
จากการลงพื้นที่พบว่า บริเวณศาลพญาคำ มีสภาพเก่า ทรุดโทรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากให้การปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะที่มีชีวิต ที่เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาการจัดการบริหารจัดการน้ำของชาวล้านนา โดยให้มีกิจกรรมประจำปี อาทิ การไหว้ผีฝาย เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของพญาคำเรืองฤทธิ์ และส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้กับลูกหลานคนเชียงใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้และภาคภูมิใจต่อไป