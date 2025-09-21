เวียดนามยกเว้นภาษีเงินได้ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์กลางการเงินฯ หวังดึงดูดการลงทุน

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามว่า กระทรวงการคลังของเวียดนามเสนอให้กลุ่มผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคุณภาพสูง ซึ่งทำงานอยู่ภายในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศของเวียดนาม ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจนถึงสิ้นปี 2573
ทั้งนี้ ร่างบทบัญญัติว่าด้วยนโยบายการเงินสำหรับศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ ระบุว่าการยกเว้นภาษีเงินได้จะครอบคลุมทั้งกลุ่มชาวต่างชาติและคนสัญชาติเวียดนาม พร้อมเสนอให้มีการออกนโยบายจูงใจทางภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนสำคัญในศูนย์กลางการเงิน
