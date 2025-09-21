xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปปง.เปิดยื่นขอรับเงินที่ถูกหลอกคืนผ่าน LINE กองกำกับฯ ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ปปง. เปิดลงทะเบียนยื่นหลักฐานขอรับเงินคืนจากการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านไลน์ กองกำกับและตรวจสอบนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ชี้แจงว่า บัญชีไลน์ชื่อ กองกำกับและตรวจสอบ มีการนำชื่อสำนักงาน ชื่อหน่วยงานภายใน และตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ปปง. ไปใช้เป็นภาพโปรไฟล์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ