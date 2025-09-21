กรมชลฯ เผยน้ำท่วมกรุงเก่าขยายวงกว้าง 8 อำเภอ อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังถึงระดับวิกฤต

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ (21 ก.ย.) เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแม่น้ำน้อยและคลองสาขาต่าง ๆ ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ ขยายวงกว้างรวม 8 อำเภอ ได้แก่ บางบาล เสนา ผักไห่ บางไทร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา มหาราช และบางปะหัน ครอบคลุม 103 ตำบล 626 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 31,227 ครัวเรือน โดยน้ำได้ไหลเข้าท่วม มัสยิด 1 แห่ง วัด 19 แห่ง ถนนในชุมชนถูกน้ำท่วม 21 สาย สถานที่ราชการ 6 แห่ง โรงเรียน 14 แห่ง โดยมี 1 โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว คือ โรงเรียนวัดตะกู อ.บางบาล เนื่องจากถูกน้ำท่วมสูง
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำของแม่น้ำป่าสัก ว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 450–500 ลบ.ม./วินาที เพื่อรองรับปริมาณน้ำ ส่งผลให้เขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ต้องระบายน้ำลงท้ายเขื่อนในอัตรา 450–550 ลบ.ม./วินาที ระหว่างวันที่ 20–23 กันยายน 2568 ซึ่งการระบายน้ำดังกล่าว จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันราว 1.30 เมตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังถึงระดับวิกฤต
