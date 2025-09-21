xs
ดุสิตโพลเผย ปชช.กว่า 60% เชื่อมั่น รบ.อนุทิน เข้ามาแก้ปัญหาบัญชีม้าได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง หัวอกประชาชนกับบัญชีม้า พบว่า ประชาชนร้อยละ 38.30 รู้สึกกังวลมากว่าบัญชีตัวเองอาจถูกอายัดโดยไม่รู้ตัวจากข่าวบัญชีม้าในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ร้อยละ 64.04 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาบัญชีม้า

ส่วนการปรับพฤติกรรมทางการเงิน หลังมีข่าวบัญชีม้านั้น พบว่า ร้อยละ 57.89 ปรับพฤติกรรมตนเองด้วยการตรวจสอบธุรกรรมบ่อยขึ้น