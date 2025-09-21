ส่อป่วน! พบกลุ่มชาวกัมพูชาราว 200 คน รวมตัวบริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว

สถานการณ์บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว วันนี้ (21 ก.ย.) พบว่า มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวกัมพูชา โดยพบรถยนต์ขับมาจอดในบริเวณหมู่บ้านจำนวนมาก ก่อนไปรวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณเพิงพักใกล้หลักเขต 46 ที่เคยมาทำการยั่วยุ ด่าทอเจ้าหน้าที่ทหารไทย ซึ่งกว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยชาวกัมพูชาได้ย้ายจุดไปเคลื่อนไหวที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งป็นการกระทำเช่นเดิม คือต้องการสร้างสถานการณ์
จากรายงานพบว่า วันนี้ กลุ่มกัมพูชาได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง โดยยืนรวมตัวปักหลักอยู่บริเวณหลักเขตแดน 46 หลังเดินทางมาด้วยรถยนต์แล้วจอดไว้บนถนนสาย 58 จำนวนหลายคัน ก่อนเดินเข้ามาร่วมกันชุมนุมอยู่ตรงบริเวณเพิงพักหลังคาสีน้ำเงิน ซึ่งนอกจากชาวบ้านก็มีทหารกัมพูชายืนอยู่ในกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย
ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้นของหน่วยความมั่นคง พบมีคนประมาณ 200 คน เตรียมตัวและความพร้อม ซึ่งมีทั้งคนถือไม้ และสวมหมวกกันน็อก
