รองโฆษก พท.แซะ "ปกรณ์วุฒิ" เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชน หรือโฆษก ภท.คนใหม่

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงข้อสังเกตจากบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่าง พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย หรือที่เรียกว่า MOA ส้ม-น้ำเงิน ว่า ประชาชนเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเร่งเติมเสียงของพรรคภูมิใจไทย โดยมีนักการเมืองจากพรรคต่างๆ เปิดตัวเข้าร่วมงานการเมืองมากขึ้น แต่น่าแปลกใจ ที่ตัวแทนจากพรรคประชาชน อย่างนายปกรณ์วุฒิ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กลับมองไม่เห็น อีกทั้งยังมีความพยายามให้สัมภาษณ์ ยืนยันข้ามพรรคด้วยว่า พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้พยายามรวมเสียงข้างมาก และยังไม่เป็นสัญญาณที่จะทำให้เกิดเสียงเพิ่มเติมในฝ่ายรัฐบาล จนหลายฝ่ายเริ่มสับสนว่า นายปกรณ์วุฒิ เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชน หรือโฆษกพรรคภูมิใจไทย คนใหม่กันแน่