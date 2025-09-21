กรมราชทัณฑ์เผยอาการ "ทักษิณ" ยังอ่อนเพลียอยู่ในคุกคลองเปรม รอคิวพบแพทย์พรุ่งนี้

ความคืบหน้าอาการของนายทักษิณ ชินวัตร ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม หลังมีกระแสข่าวถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลีย ปวดตามร่างกาย ประกอบกับนายทักษิณมีโรคประจำตัวอยู่ และเป็นผู้สูงอายุ เมื่อตรวจร่างกายเสร็จ ได้นำตัวกลับไปคุมขังภายในเรือนจำกลางคลองเปรมเช่นเดิม ไม่ได้มีการแอดมิทภายในโรงพยาบาลนั้น
วันนี้ (21 ก.ย.) นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า อาการของนายทักษิณ ยังคงอ่อนเพลีย และปวดตามร่างกายอยู่บ้าง ตามปกติของผู้สูงอายุ โดยอาการคงที่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม และในวันพรุ่งนี้ ที่เรือนจำเปิดทำการ จะมีแพทย์เข้ามาตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำตามปกติ ซึ่งนายทักษิณ มีคิวนัดพบแพทย์ ตรวจสุขภาพและโรคประจำตัวด้วย
วันนี้ (21 ก.ย.) นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า อาการของนายทักษิณ ยังคงอ่อนเพลีย และปวดตามร่างกายอยู่บ้าง ตามปกติของผู้สูงอายุ โดยอาการคงที่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม และในวันพรุ่งนี้ ที่เรือนจำเปิดทำการ จะมีแพทย์เข้ามาตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำตามปกติ ซึ่งนายทักษิณ มีคิวนัดพบแพทย์ ตรวจสุขภาพและโรคประจำตัวด้วย