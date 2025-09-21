xs
กรมราชทัณฑ์เผยอาการ "ทักษิณ" ยังอ่อนเพลียอยู่ในคุกคลองเปรม รอคิวพบแพทย์พรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ความคืบหน้าอาการของนายทักษิณ ชินวัตร ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม หลังมีกระแสข่าวถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลีย ปวดตามร่างกาย ประกอบกับนายทักษิณมีโรคประจำตัวอยู่ และเป็นผู้สูงอายุ เมื่อตรวจร่างกายเสร็จ ได้นำตัวกลับไปคุมขังภายในเรือนจำกลางคลองเปรมเช่นเดิม ไม่ได้มีการแอดมิทภายในโรงพยาบาลนั้น

วันนี้ (21 ก.ย.) นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า อาการของนายทักษิณ ยังคงอ่อนเพลีย และปวดตามร่างกายอยู่บ้าง ตามปกติของผู้สูงอายุ โดยอาการคงที่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม และในวันพรุ่งนี้ ที่เรือนจำเปิดทำการ จะมีแพทย์เข้ามาตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำตามปกติ ซึ่งนายทักษิณ มีคิวนัดพบแพทย์ ตรวจสุขภาพและโรคประจำตัวด้วย