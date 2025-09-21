อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเมืองกาซาซิตี มีเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 91 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองกาซาซิตี ฉนวนกาซา วันนี้ (21 ก.ย.) ว่า กระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาส รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 91 ราย จากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล ทั้งทางบกและทางอากาศ ในเมืองกาซาซิตี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือของฉนวนกาซา
กองทัพอิสราเอลออกแถลงการณ์ ว่า จะใช้กำลังทางทหารในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในเมืองกาซาซิตี และเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่อพยพลงใต้อย่างเร่งด่วนที่สุด
