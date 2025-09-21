พท.ร้อง รบ.ใหม่ประชุม ครม.นัดแรก สานต่อรถไฟฟ้า 20 บ.ตลอดสาย

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวถึงโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนำร่องไว้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2566 หรือตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา และอาจจะต้องยุติลง หรือต้องกลับไปใช้ค่าโดยสารอัตราสูงสุด 42 บาท เพราะยังไม่แน่ชัดว่า รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจะพิจารณาต่ออายุโครงการนี้หรือไม่นั้น
พรรคเพื่อไทย หวังว่า รัฐบาลใหม่จะสานต่อสิ่งดีๆ ที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำ เพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชน และรัฐบาลจะยึดเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง มากกว่าการปฏิเสธบางโครงการ เพียงเพราะเป็นโครงการที่เคยทำโดยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่มีมติที่ชัดเจนในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก ในการนำร่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ก่อนที่โครงการจะถูกยุติลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เนื่องจากโครงการนี้ มีประชาชนที่อาศัยย่านเมืองได้รับประโยชน์กว่า 100,000 ราย และโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบมากมายจนเป็นภาระงบประมาณแผ่นดินมากเกินไป
