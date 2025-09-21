เครือข่ายสตรี 20 จว.อีสานร่วมจัดกิจกรรมร้อยกำลังใจให้ "ทักษิณ" หน้าเรือนจำคลองเปรม

วันนี้ (21 ก.ย.) นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาเครือข่ายสตรี 20 จังหวัดภาคอีสาน และตัวแทนเครือข่ายสตรี 20 จังหวัดภาคอีสานจำนวนหนึ่ง ร่วมจัดกิจกรรมร้อยกำลังใจมอบให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่บริเวณด้านหน้า เรือนจำกลางคลองเปรม
นายแพทย์เชิดชัย กล่าวว่า ต้องการให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ต่อสู้ต่อไป เพราะกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มคนเสื้อแดง กลุ่มคนเสื้อแดงมีหลายกลุ่มหลายก้อน นายทักษิณได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างกล้าหาญไม่ได้กระทำผิด ทำประโยชน์ให้ประเทศมากมายและเศรษฐกิจดีขึ้นทั้ง 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ถูกแกล้งเมื่อกลับมาบ้าน
