ซูเปอร์โพลเผย ปชช.เกือบ 95.2% รับรู้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ สะท้อนเป็นปัญหาระดับ ปท.

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เปิดเผยรายงานผลสำรวจ เรื่องเสียงของเหยื่อมิจฉาชีพต่อมาตรการเข้มอายัดบัญชีม้า จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,030 ตัวอย่าง ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18–20 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนเกือบ ร้อยละ 95.2 ระบุตนเองรับรู้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพ มากถึงมากที่สุด สะท้อนถึงการรับรู้ที่ชัดเจนและแพร่หลายไปทั่วทุกกลุ่มอาชีพ
ขณะที่ร้อยละ 3.1 ระบุว่า รับรู้บ้าง และมีเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้น ที่ยอมรับว่า รับรู้น้อยหรือไม่รู้เรื่องเลย ตัวเลขนี้ยืนยันว่า ปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นสาธารณะระดับประเทศที่ไม่อาจละเลยได้อีกต่อไป
ส่วนมาตรการยาแรงนั้น ร้อยละ 83.6 เชื่อว่าการอายัดบัญชีม้าสามารถลดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพได้จริง ถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่สนับสนุนความเข้มงวดของรัฐ
อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 75.9 เน้นย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชย์ ควรพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบอัจฉริยะที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ขณะเดียวกัน ร้อยละ 71.5 ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อสร้างความเป็นธรรม
