เพื่อไทย จัดรำลึกรัฐประหารปี 49 ชี้บั่นทอนโอกาสพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงกรณีรำลึกครบรอบ 19 ปี รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน ว่า การทำรัฐประหารปี 2549 ที่อาศัยข้ออ้างการแก้ปัญหาระบอบทักษิณ ทำลายล้างพรรคไทยรักไทย ทำลายความต่อเนื่องทางการเมือง เป็นการบั่นทอนโอกาสการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอย่างมหาศาล
นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งด้วยเสียงของประชาชน 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากันถูกทำลายลงไปกับการฉีกรัฐธรรมนูญ ไม่เคารพเสียงประชาชน แล้วเขียนกติกาใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองแบบวนลูป ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พรรคเพื่อไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับสังคมไทย และโอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถปลดล็อกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นให้ได้ในที่สุด
