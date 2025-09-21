ปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยถึงวันนี้ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 13 จว. พบเสียชีวิต 3 ราย

วันนี้ (21 ก.ย.68) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 13 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และฉะเชิงเทรา รวม 57 อำเภอ 340 ตำบล 1,810 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 66,963 ครัวเรือน 221,187 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
