"อนุทิน" เตรียมนำ ครม.ใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 24 ก.ย.นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 24 กันยายนนี้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นวันมหามงคล เพราะตรงกับวันมหิดลด้วย
จากนั้น จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกทันที เพื่อแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี 6 คน และเสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการทำงาน ซึ่งต้องเริ่มทำงานได้ทันที
