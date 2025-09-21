จนท.อุดพนังกั้นน้ำที่แตกได้เกือบ 100% ลดปริมาณน้ำป่าสักไหลท่วมบ้านเรือนได้หลายร้อยหลัง

จากกรณีจุดพนังกั้นน้ำ ริมแม่น้ำป่าสัก แตกยาวกว่า 10 เมตร ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจ อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นั้น
วันนี้ (21 ก.ย.) เจ้าหน้าที่สามารถปิดพนังกั้นน้ำที่พังลงมาได้แล้ว แม้จะยังไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ยังมีน้ำรั่วซึมเข้ามาบ้าง แต่ช่วยลดปริมาณน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและอาคารร้านค้าหลายร้อยหลัง ในย่านการค้าของหล่มสักลงได้ ส่งผลให้น้ำที่ท่วมหลายจุด ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ลดลง บางจุดเริ่มเห็นผิวถนนแล้ว และคาดว่าจะลดลงต่อเนื่อง หลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านตัวอำเภอหล่มสัก ลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ 10 เซ็นติเมตร จนต่ำกว่าพนังที่ทางเทศบาลเสริมขึ้นมาแล้ว แต่ยังมีบ้านเรือนตามชุมชนที่อยู่ริมน้ำใกล้จุดพนังแตก ถูกน้ำท่วมขังอยู่บ้าง
ขณะที่ชาวบ้านหลายครอบครัวเร่งนำข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกน้ำท่วมเสียหายออกมาล้างทำความสะอาด เร่งล้างคราบโคลนภายในบ้านกันบ้างแล้วหลังต้องเจอน้ำท่วมหนักถึง 2 รอบในช่วง 3 สัปดาห์ และกว่าจะอุดพนังกั้นน้ำที่พังลงมาได้สำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามกันตลอดทั้งคืนระดมกำลังคน และเครื่องจักรหนักเข้ากู้สถานการณ์ อุดรอยรั่วซ่อมพนังกั้นน้ำ ตรงข้ามสวนดงตาล ที่พังลงมายาวกว่า 10 เมตรโดยใช้แบริเออ กระสอบทรายบิ๊กแบ็ค วางอุดรอยรั่ว ได้สำเร็จ
