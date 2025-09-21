ผู้นำอังกฤษเตรียมประกาศรับรองความเป็นรัฐของปาเลสไตน์

สำนักข่าว BBC รายงานว่า เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เตรียมที่จะประกาศการรับรองรัฐปาเลสไตน์ ในแถลงการณ์ที่จะเผยแพร่ช่วงบ่ายวันนี้ (21 ก.ย.)
ความเคลื่อนไหวนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่สตาร์เมอร์ กล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า สหราชอาณาจักรจะเปลี่ยนจุดยืนในเดือนกันยายน เว้นแต่อิสราเอลจะบรรลุเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา และการยึดมั่นในข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางแบบสองรัฐ ( Two-State Solution) โดยการรับรองรัฐปาเลสไตน์ จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของสหราชอาณาจักร หลังจากที่รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมา มองว่าการรับรองความเป็นรัฐของปาเลไสตน์ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพ
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากรัฐบาลอิสราเอล ตลอดจนครอบครัวของตัวประกัน และฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางส่วน
