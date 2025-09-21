xs
อุตุฯ เตือนไทยเตรียมรับมือฝนตกหนัก-น้ำท่วมฉับพลันช่วง ต.ค.-พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานพยากรณ์อากาศนานาชาติ รายงานตรงกันว่า ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน

ขณะที่เดือนพฤศจิกายนนั้น ภาคใต้ ทั้งตอนบนและตอนล่างจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่อง