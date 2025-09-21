พบเต่ากระติดเศษเชือกที่เกาะตะรุเตา จนท.เร่งช่วยเหลือ ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล ได้เข้าช่วยเหลือเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) โดยพบว่า เต่าตัวดังกล่าวติดเศษเชือกบริเวณอ่าวจาก เกาะตะรุเตา และสามารถช่วยชีวิตไว้ได้อย่างปลอดภัย ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลในพื้นที่เดิม
นายสุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 16.54 น. เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนและพบเต่ากระขนาดความยาวลำตัวประมาณ 70 เซนติเมตร กว้าง 65 เซนติเมตร ถูกเศษเชือกพันติดตัวอยู่ โชคดีที่เต่ายังคงมีชีวิตและไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยตัดเศษเชือกที่พันตัวออกจนหมด และตรวจสอบความพร้อมก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในทันที
ทั้งนี้ เต่ากระเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาขออนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยให้ยั่งยืนต่อไป
