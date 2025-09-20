จีนเปิดตัวรถไฟภูมิภาคอัจฉริยะรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานแห่งชาติ

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองชิงเต่า ประเทศจีน ว่า จีนเปิดตัวรถไฟภูมิภาคอัจฉริยะรุ่นใหม่ ที่สร้างตามมาตรฐานแห่งชาติ และมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสมบูรณ์ ณ งานนิทรรศการระบบขนส่งมวลชนรถไฟใต้ดินนานาชาติจีน ที่เมืองชิงเต่า ในมณฑลซานตง ทางตะวันออกของประเทศ
รถไฟดังกล่าว พัฒนาโดยบริษัท ซีอาร์อาร์ซี ชิงเต่า ซื่อฟาง (CRRC Qingdao Sifang) ผู้ผลิตรถไฟสัญชาติจีน สามารถวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและตัดสินใจอัตโนมัติ
