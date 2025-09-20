ภูเขาไฟ เลโวโตบิ ลากิ-ลากิ ปะทุ! อินโดฯ สั่งเฝ้าระวังเข้ม แต่ไม่ถึงขั้นปิดสนามบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันนี้ (20 ก.ย.) ว่า สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาอินโดนีเซีย ( พีวีเอ็มบีจี ) ออกแถลงการณ์ ภูเขาไฟ เลโวโตบิ ลากิ-ลากิ ปะทุอย่างหนักครั้งใหม่ เมื่อคืนวานนี้ (19 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีกลุ่มควันและเถ้าถ่านพวยพุ่งขึ้นจากปากปล่อง เป็นระยะทางสูงประมาณ 2.4 กิโลเมตร
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงใช้คำสั่งเตือนภัย ไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟลูกนี้ ภายในรัศมีอย่างน้อย 6 กิโลเมตร ส่วนการเตือนภัยเกี่ยวกับภูเขาไฟเลโวโตบิ ลากิ-ลากิ กลับมาอยู่ที่ระดับ 4 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด จากเดิมคือ 3
สำหรับ ภูเขาไฟ เลโวโตบิ ลากิ-ลากิ ปะทุอย่างต่อเนื่องรอบใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า ยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องปิดท่าอากาศยานในบริเวณใกล้เคียง แต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
