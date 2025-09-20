ปณท ออกโปรลับ-แพ็กเกจ อีเอ็มเอส ส่งด่วน เอาใจผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด( ปณท) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในช่วงครึ่งปีแรกของไปรษณีย์ไทย ในปี 2568 ที่บริการ อีเอ็มเอส มีรายได้เติบโตถึง 10 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ต่อยอดความสำเร็จผ่านการดำเนินกลยุทธ์ การตลาดแบบรู้ใจแบบเฉพาะบุคคลในบริการ อีเอ็มเอส ส่งด่วนโดยมุ่งศึกษาข้อมูลความต้องการเชิงลึกของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ซึ่งพบว่า แต่ละธุรกิจมีความต้องการด้านการขนส่งและโครงสร้างต้นทุน ที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ดังกล่าวจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ไปรษณีย์ไทยเป็นมากกว่าผู้ให้บริการขนส่ง แต่คือ พันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เข้ากับลักษณะธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย ได้จัดทำ โปรลับ และแพ็กเกจ อีเอ็มเอส ส่งด่วน ที่ออกแบบและปรับแต่ง ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละคน
สำหรับการออกแบบแพ็กเกจราคา อีเอ็มเอส ส่งด่วน จะดำเนินการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ของไปรษณีย์ไทยที่ทำงานร่วมกับลูกค้าแบบใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมการส่งพัสดุ ปริมาณ การใช้บริการ ความถี่ในการส่ง รวมถึงโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ มาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการปรับแต่งโปรแกรมราคา ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าขนส่งและสร้างความมั่นใจในการขยายตลาดมากขึ้น
