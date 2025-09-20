ม.รามคำแหง แถลงชี้แจงเหตุรุนแรงในงานสารทเดือนสิบ กลุ่มก่อเหตุเป็นบุคคลภายนอก

ตามที่ปรากฏเป็นข่าว กลุ่มวัยรุ่นพกอาวุธร้ายแรงเข้าทำร้ายร่างกายผู้ร่วมงานคอนเสิร์ตในเทศกาลสารทเดือนสิบ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เมื่อคืนวานนี้ (19 ก.ย.) นั้น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้แจงว่า งานออกร้านสารทเดือนสิบ เป็นงานที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวปักษ์ใต้ ซึ่งได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีพื้นถิ่นอันดีงามของนักศึกษา และตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ และมหาวิทยาลัยได้ย้ำเสมอมาว่า นอกจากการปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีอันดีงามแล้ว ขอให้องค์การศึกษาย้ำกับผู้เข้าร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการร่วมกิจกรรม ให้คำนึงถึงลักษณะของพื้นที่ที่เป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่อนุญาตให้นำสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาจำหน่ายหรือเสพในงานโดยเด็ดขาด ตลอดจนห้ามพกพาอาวุธหรือมีเหตุพิพาทใด ๆ หากฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า กลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุไม่ใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก ที่บางรายสังกัดสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกจับกุมและอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลเพิ่มเติมแล้ว โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ จะได้แจ้งให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้แจงว่า งานออกร้านสารทเดือนสิบ เป็นงานที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวปักษ์ใต้ ซึ่งได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีพื้นถิ่นอันดีงามของนักศึกษา และตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ และมหาวิทยาลัยได้ย้ำเสมอมาว่า นอกจากการปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีอันดีงามแล้ว ขอให้องค์การศึกษาย้ำกับผู้เข้าร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการร่วมกิจกรรม ให้คำนึงถึงลักษณะของพื้นที่ที่เป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่อนุญาตให้นำสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาจำหน่ายหรือเสพในงานโดยเด็ดขาด ตลอดจนห้ามพกพาอาวุธหรือมีเหตุพิพาทใด ๆ หากฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า กลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุไม่ใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก ที่บางรายสังกัดสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกจับกุมและอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลเพิ่มเติมแล้ว โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ จะได้แจ้งให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป