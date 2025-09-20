xs
"อนุทิน" ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมอ่างทอง ชี้รับมือมาดีตั้งแต่เป็น มท.1 แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม ในวันนี้ (20 ก.ย.) ว่า เตรียมตัวรับมือมาดี ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว แม้หายไป 2 เดือน แต่ไม่ส่งผลกระทบอะไร