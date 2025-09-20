ระยองร่วม กนอ.- รง.อุตฯ กว่า 20 แห่ง เปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หวังฟื้นฟูระบบนิเวศ

วันนี้ (20 ก.ย.) นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2568 ที่ชายหาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง
โดยมี นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวม 26 แห่ง เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นโดย จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เยาวชนและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง อีกทั้งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชายหาดและที่สำคัญ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากปริมาณและประเภทของขยะที่เกิดขึ้นนำไปวิเคราะห์ เพื่อหาต้นเหตุปัญหาขยะเพื่อกู้วิกฤตขยะทะเลในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมต่อไป
โดยมี นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวม 26 แห่ง เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นโดย จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เยาวชนและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง อีกทั้งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชายหาดและที่สำคัญ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากปริมาณและประเภทของขยะที่เกิดขึ้นนำไปวิเคราะห์ เพื่อหาต้นเหตุปัญหาขยะเพื่อกู้วิกฤตขยะทะเลในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมต่อไป